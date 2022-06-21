МИД Франции: все страны ЕС достигли согласия о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза

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21 июня 2022, 17:06 Источник: РИА Новости

Флаги Евросоюза и Украины. Фото: Frank Rumpenhorst/globallook.com

Все 27 стран - членов Евросоюза договорились о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

По его словам, предстоящий саммит ЕС, который пройдет 23-24 июня, будет посвящен Украине. На нем будет принято решение о предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Все 27 стран достигли в этом вопросе консенсуса.

«Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу» - заявил Бон.

Ранее информацию о том, что все страны Евросоюза согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление в члены ЕС, сообщило агентство Bloomberg. Президент Украины Зеленский уже поблагодарил за это лидеров ряда европейских государств, в частности, Венгрии.