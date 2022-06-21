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Зеленский поблагодарил Орбана за согласие Венгрии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и пригласил его в Киев

, 15:51 Источник: Forbes

Зеленский поблагодарил Орбана за согласие Венгрии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и пригласил его в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld/dpa/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поблагодарил его за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и пригласил в Киев.

«Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета и прием украинских беженцев. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил [Орбана] посетить Украину с визитом», - написал украинский президент в своих соцсетях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, по его информации, все 27 членов Евросоюза согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление. Официально об этом должны объявить на текущей неделе. 

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