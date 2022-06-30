Кадыров заявил о начале спецоперации по освобождению от националистов Лисичанска

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30 июня 2022, 14:04 Источник: Telegram

глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров днем в четверг, 30 июня, сообщил о начале специальной операции по освобождению от националистов Лисичанска в ЛНР, а также продемонстрировал новую технику.

Рамзан Кадыров уточнил, что специалисты к настоящему моменту не дают прогнозы, когда будет завершена начатая в Лисичанске спецоперация, однако он убежден, что этой цели удастся достичь уже сегодня или завтра.

Глава Чечни добавил, что в среду, 29 июня, спецподразделения РФ добились хороших результатов в Лисичанске, захватив много пленных и иностранного оружия.