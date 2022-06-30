Мирошник сообщил, что все значимые транспортные артерии Лисичанска перешли под контроль России и ЛНР

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30 июня 2022, 09:17 Источник: Telegram

украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник утром в четверг заявил, что все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск находятся под контролем войск России и ЛНР.

Родион Мирошник выразил уверенность в том, что крышка лисичанского котла в самое ближайшее время закроется. Посол уточнил, что трасса Лисичанск – Артемовск, которая ранее находилась под огневым контролем, к настоящему моменту полностью перекрыта.

Ранее дипломат сообщил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил.