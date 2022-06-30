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Мирошник заявил, что территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

, 07:11 Источник: Telegram

Мирошник заявил, что территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник утром в четверг, 30 июня, заявил, что территория Лисичанского НПЗ к настоящему моменту полностью перешла под контроль союзных сил.

Родион Мирошник напомнил, что в промзоне вышеуказанного предприятия несколько дней велись перестрелки, но сейчас украинские формирования с территории НПЗ выбиты. Посол ЛНР уточнил, что боевики бросили технику и укрытия, а затем обратились в бегство.

Дипломат добавил, что также к настоящему моменту полностью завершены работы по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

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