Мирошник заявил, что территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник утром в четверг, 30 июня, заявил, что территория Лисичанского НПЗ к настоящему моменту полностью перешла под контроль союзных сил.
Родион Мирошник напомнил, что в промзоне вышеуказанного предприятия несколько дней велись перестрелки, но сейчас украинские формирования с территории НПЗ выбиты. Посол ЛНР уточнил, что боевики бросили технику и укрытия, а затем обратились в бегство.
Дипломат добавил, что также к настоящему моменту полностью завершены работы по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.