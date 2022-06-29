Кадыров заявил, что взятие под контроль Лисичанска «особого времени не займет»

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29 июня 2022, 23:02 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Лисичанск, город-спутник Северодонецка скоро будет взят под контроль российских войск. Об этом заявил в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, «особого времени это не займет».

В своем телеграм-канале вечером в среду Кадыров опубликовал видеоролик, на котором «Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск». По словам главы Чечни, в город уже вошли «первые передовые группы» и скоро он будет освобожден от украинских военных.

«Особого времени это не займет. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск», - написал Кадыров.

Ранее он сообщил о «сокрушительном поражении» украинских войск в Луганском направлении.