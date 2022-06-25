Кадыров рассказал о «сокрушительном поражении» украинских войск в Луганском направлении

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25 июня 2022, 21:33 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о завершении зачистки ряда населенных пунктов на территории ЛНР, назвав их потерю для ВСУ сокрушительным поражением.

«Бойцы чеченских спецподразделений закончили зачистку целого ряда населенных пунктов. Каждый из них имел стратегически важное значение, поэтому потеря этих пунктов можно расценивать как сокрушительное поражение украинских войск в Луганском направлении. Теперь бойцы нацелены на Лисичанск. И что-то мне подсказывает, что судьба укрывающихся там нациков, бандеровцев, наемников и шайтанов будет незавидной», - написал глава Чечни в субботу в своих соцсетях.

По его словам, на всех участках противник имел преимущество и заранее готовился к длительной обороне.

«Но оборона эта длительной оказалась только в больных умах украинского командования», - резюмировал Кадыров.