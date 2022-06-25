Рамзан Кадыров: в ближайшее время чеченские бойцы примутся за освобождение Лисичанска от «нацистской своры»

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25 июня 2022, 18:30

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

В ближайшее время чеченские бойцы примутся за освобождение расположенного в Донбассе Лисичанска от «нацистской своры». На это указал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в настоящий момент под контролем союзнических сил находится вся территория к востоку от реки Северный Донец. Это жилой сектор, промышленная зона и аэропорт Северодонецка, селение Боровское.

«В ближайшее время наши бойцы примутся за освобождение от нацистской своры города Лисичанска», — говорится в публикации политика.

Ранее в субботу сообщалось, что Кадыров назвал Соединенные Штаты главным врагом народа Украины.