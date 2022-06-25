Глава Чечни Кадыров назвал главным врагом народа Украины Соединенные Штаты

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25 июня 2022, 17:09

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал главным врагом народа Украины Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров привел мнение бывшего американского сенатора Ричарда Блэка, который полагает, что Вашингтон контролирует основные экономические ресурсы Украины.

«Я изначально говорил, что главный враг украинского народа не Россия, а США. Теперь даже сами американские политики подтверждают мою точку зрения. Пора бы это понять и украинцам, которые продолжают гибнуть ради геополитических интересов Америки», — указывается в посте, выложенном главой Чечни.

Ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении от киевских сил промышленной зоны и аэропорта города Северодонецка.