Глава Чечни Кадыров назвал главным врагом народа Украины Соединенные Штаты

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал главным врагом народа Украины Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров привел мнение бывшего американского сенатора Ричарда Блэка, который полагает, что Вашингтон контролирует основные экономические ресурсы Украины.
«Я изначально говорил, что главный враг украинского народа не Россия, а США. Теперь даже сами американские политики подтверждают мою точку зрения. Пора бы это понять и украинцам, которые продолжают гибнуть ради геополитических интересов Америки», — указывается в посте, выложенном главой Чечни.
Ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении от киевских сил промышленной зоны и аэропорта города Северодонецка.