Рамзан Кадыров: промзона и аэропорт Северодонецка полностью освобождены

Промышленная зона и аэропорт города Северодонецка полностью освобождены. Об этом проинформировал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены!» — написал политический деятель в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, с территории химического предприятия «Азот» освобождены 800 мирных жителей.
В настоящий момент также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское, добавил глава Чечни.
Ранее сегодня министерство обороны России сообщило об уничтожении в течение суток свыше 300 украинских военных и иностранных наемников в районе города Николаева.