Рамзан Кадыров: промзона и аэропорт Северодонецка полностью освобождены

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25 июня 2022, 12:52

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Промышленная зона и аэропорт города Северодонецка полностью освобождены. Об этом проинформировал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Друзья! Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены!» — написал политический деятель в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, с территории химического предприятия «Азот» освобождены 800 мирных жителей.

В настоящий момент также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское, добавил глава Чечни.

Ранее сегодня министерство обороны России сообщило об уничтожении в течение суток свыше 300 украинских военных и иностранных наемников в районе города Николаева.