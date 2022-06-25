Минобороны России: в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников

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25 июня 2022, 12:18

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В районе города Николаева в течение суток ликвидировано свыше 300 украинских военных и иностранных наемников. Соответствующую информацию распространило в субботу министерство обороны Российской Федерации.

«В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали до 80 польских наемников в результате удара по корпусам предприятия «Мегатекс», расположенного на территории населенного пункта Константиновка в Донбассе.