Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны России: в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников

, 12:18

Минобороны России: в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В районе города Николаева в течение суток ликвидировано свыше 300 украинских военных и иностранных наемников. Соответствующую информацию распространило в субботу министерство обороны Российской Федерации.

«В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали до 80 польских наемников в результате удара по корпусам предприятия «Мегатекс», расположенного на территории населенного пункта Константиновка в Донбассе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

Политика