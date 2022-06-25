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25 июня 2022, 12:04

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС РФ ликвидировали до 80 наемников из Польши в результате удара по корпусам завода «Мегатекс» на территории населенного пункта Константиновка. Об этом информирует РИА Новости.

«Российские ВКС нанесли удар по корпусам завода "Мегатекс" в Константиновке, уничтожено до 80 польских наемников, сообщает Минобороны России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому украинские олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук решили поменять Владимира Зеленского на посту президента страны на комика Сергея Притулу.