Володин призвал Столтенберга не радоваться раньше времени расширению НАТО

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30 июня 2022, 10:20 Источник: Telegram

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин утром в четверг, 30 июня, прокомментировал информацию об увеличении военного контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Вячеслав Володин отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Россия получит больше военных альянса у своих границ. "Рано радуется", – подчеркнул председатель Госдумы.

По словам Володина, Столтенберг, очевидно, плохо знает географию, поскольку если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, у границ альянса "будет больше России".