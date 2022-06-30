Володин призвал Столтенберга не радоваться раньше времени расширению НАТО

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин утром в четверг, 30 июня, прокомментировал информацию об увеличении военного контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.
Вячеслав Володин отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Россия получит больше военных альянса у своих границ. "Рано радуется", – подчеркнул председатель Госдумы.
По словам Володина, Столтенберг, очевидно, плохо знает географию, поскольку если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, у границ альянса "будет больше России".