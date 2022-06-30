Открытое противостояние НАТО и России может уничтожить Прибалтику. Как отметил журналист из Чехии Милан Водичка, в случае военного столкновения сторон российские войска в течение 15 дней займут территорию Прибалтики. Такое мнение он выразил в своей колонке iDNES.cz, материал перевели в RT.
В Восточной Европе контингент сил быстрого реагирования НАТО составляет 40 тыс. человек. Стратегия альянса для борьбы с терроризмом предусматривает, что войска НАТО вступают в бои с противником в течение 15 дней с момента первых столкновений.
Чешский аналитик указывает, что обычно натовские силы именно через этот период начинают реагировать на сообщения о том, что «джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой».
Однако, Водичка подчёркивает следующее: «Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику».
Также журналист полагает, что объявленная накануне в Мадриде на саммите НАТО новая стратегия, которая означает увеличение контингента блока в Европе до 300 тыс. солдат, в настоящий момент нереализуема по ряду причин.