Журналист из Чехии Водичка уверен: войскам РФ хватит полмесяца для «нейтрализации» Прибалтики

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30 июня 2022, 09:44

Войска РФ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Открытое противостояние НАТО и России может уничтожить Прибалтику. Как отметил журналист из Чехии Милан Водичка, в случае военного столкновения сторон российские войска в течение 15 дней займут территорию Прибалтики. Такое мнение он выразил в своей колонке iDNES.cz, материал перевели в RT.

В Восточной Европе контингент сил быстрого реагирования НАТО составляет 40 тыс. человек. Стратегия альянса для борьбы с терроризмом предусматривает, что войска НАТО вступают в бои с противником в течение 15 дней с момента первых столкновений.

Чешский аналитик указывает, что обычно натовские силы именно через этот период начинают реагировать на сообщения о том, что «джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой».

Однако, Водичка подчёркивает следующее: «Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику».

Также журналист полагает, что объявленная накануне в Мадриде на саммите НАТО новая стратегия, которая означает увеличение контингента блока в Европе до 300 тыс. солдат, в настоящий момент нереализуема по ряду причин.