Зеленский заявил, что участие Украины в саммите «Большой двадцатки» будет зависеть от состава его участников

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июня 2022, 22:22 Источник: "Свободная пресса"

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Участие Украины в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали, будет зависеть от обстановки в стране и состава участников встречи лидеров G20. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, посвященном итогам его встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо в среду.

«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», — заявил украинский президент.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит, если в нем решит принимать участие президент России Владимир Путин.