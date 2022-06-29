Джонсон считает, что не следует бойкотировать саммит G20 из-за участия в нём Путина

Лидеры стран «Большой двадцатки» не должны отказываться от участия в саммите, который пройдет осенью в Индонезии, если туда решит приехать российский президент Владимир Путин. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды», - цитирует Джонсона в среду агентство Bloomberg.
При этом британский лидер заметил, что «искренне изумится», если Владимир Путин действительно приедет в Индонезию.
Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин получил приглашение на саммит «Большой двадцатки» от президента Индонезии Джоко Видодо и Москва заинтересована в участии.