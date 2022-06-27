Ушаков анонсировал участие Путина в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии

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27 июня 2022, 18:49 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Москва заинтересована в участии в саммите «Большой двадцатки», который осенью пройдет в Индонезии. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что Владимир Путин уже давно получил приглашение на саммит от президента страны-хозяйки форума Джоко Видодо и ответил положительно.

«Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня, естественно [во время встречи Владимира Путина и Джоко Видодо в Кремле]. Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие», - сказал Ушаков.

Как сообщалось ранее, ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, выступают категорически против участия в саммите Владимира Путина.