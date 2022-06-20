Президент Индонезии Видодо на следующей неделе посетит Германию, Россию и Украину

Высокопоставленный источник в правительстве Индонезии сообщил представителям СМИ в понедельник, что президент страны Джоко Видодо на следующей неделе посетит Германию, Российскую Федерацию и Украину.
Джоко Видодо сегодня после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая ранее вернулась из зарубежной поездки, планирует раскрыть детали своего визита.
Известно, что индонезийский лидер в рамках поездки в РФ планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным саммит G20, который состоится на острове Бали. Стороны также коснутся ситуации на Украине.