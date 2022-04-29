Псаки: США приветствуют приглашение Украины на саммит G20 и продолжают настаивать на невозможности участия в нем России

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29 апреля 2022, 22:43 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Chris Kleponis/globallook.com

России, по мнению США, не должно быть среди участников саммита «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре нынешнего года на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Как сообщалось ранее, президент Индонезии, которая примет саммит, Джоко Видодо уже направил приглашение российскому президенту. Несколько дней назад аналогичное приглашение получил и Владимир Зеленский, несмотря на то, что Украина не является членом «двадцатки».

В ответ на просьбу прокомментировать возможное участие Путина и Зеленского в саммите, Псаки заявила: «Президент [Байден] публично высказался против участия президента Путина в G20. Мы приветствуем приглашение Украины участвовать в G20. До этого еще шесть месяцев, поэтому мы не знаем, не можем сейчас предсказать, как это все будет выглядеть». (Цитата по ТАСС).

Псаки сообщила, что Путин получил приглашение еще до начала спецоперации. Теперь же Белый дом «не считает, что они [Россия] должны быть частью этого саммита». Однако она допустила, что ситуация до ноября может измениться, тем более, что, по ее словам, «президент Путин может положить конец этому конфликту завтра, может положить конец этому конфликту прямо сейчас».