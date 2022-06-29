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Аргументы Недели Политика 13+

Эрдоган во время встречи с Байденом заявил, что расширение НАТО поспособствует урегулированию украинского конфликта

, 20:23 Источник: ТАСС

Эрдоган во время встречи с Байденом заявил, что расширение НАТО поспособствует урегулированию украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Фото: Henrik Montgomery/globallook.com

Расширение НАТО будет способствовать урегулированию украинского кризиса. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Ердоган во время встречи с президентом США Байденом на полях саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде.

Как известно, одним из пунктов повестки дня саммита является рассмотрение заявки на вступление в альянс Швеции и Финляндии.

«Шаги по расширению НАТО, надеюсь, будут особенно способствовать урегулированию украинского кризиса. Надеюсь, дипломатия позволит открыть ворота для экспорта зерна из Украины», - заявил Эрдоган, предваряя встречу с Байденом. Его выступление транслировал телеканал N-TV. Далее общение президентов проходило за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в альянсе. 

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