Глава КС России Зорькин: Ельцин оставил на Украине без юридических гарантий 12 млн русских

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29 июня 2022, 17:10

Борис Ельцин, Boris Kavashkin/ Global Look Press

Первый президент России Борис Ельцин в своё время оставил в составе Украины и Крым, и Донбасс, и ряд других областей с русским населением, тем самым лишив юридических гарантий на идентичность 12 млн русских людей. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.

Такое заявление правовед сделал на лекции для Петербургского международного юридического форума. Видеотрансляцию выступления председателя КС доступна на сайте мероприятия.

В своём обращении к участникам собрания Зорькин подчеркнул: «В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь — как было сказано о нем нашими людьми, «алмаз русской военной доблести» — и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории». Наедине с «самостийными» прозападными новоиспечёнными властями остались до 12 млн русских людей. Им не были даны юридические гарантии их национально-культурной идентичности, а позже отобран и русский язык.

Именно это решение, по словам главы КС РФ, стало одной из «исторических по своему масштабу ошибок» России.

Сразу после распада Советского Союза «коллективный Запад во главе с США» вкладывал миллиарды долларов, чтобы сформировать антироссийскую и русофобную элиту во власти и среди населения Украины. «В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики», − подчеркнул Зорькин.