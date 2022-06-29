Бастрыкин предложил включить в состав трибунала по преступлениям на Украине представителей СНГ, БРИКС и ШОС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в среду, 29 июня, выразил мнение, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы быть включены представители СНГ, ШОС и БРИКС.
Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о проведении в Донбассе подготовки к созданию трибунала. Предполагается, что в нем сможет принять участие и РФ.
Александр Бастрыкин отметил, что в настоящий момент важно определить, кто войдет в состав международного трибунала. По мнению главы Следственного комитета, это должны быть единомышленники и союзники, в частности представители СНГ, ШОС, БРИКС.
Бастрыкин также напомнил о наличии опыта Нюрнбергского, Хабаровского, Токийского, Ленинградского и Киевского трибуналов.