Бастрыкин предложил включить в состав трибунала по преступлениям на Украине представителей СНГ, БРИКС и ШОС

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29 июня 2022, 14:33 Источник: РИА "Новости"

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в среду, 29 июня, выразил мнение, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы быть включены представители СНГ, ШОС и БРИКС.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о проведении в Донбассе подготовки к созданию трибунала. Предполагается, что в нем сможет принять участие и РФ.

Александр Бастрыкин отметил, что в настоящий момент важно определить, кто войдет в состав международного трибунала. По мнению главы Следственного комитета, это должны быть единомышленники и союзники, в частности представители СНГ, ШОС, БРИКС.

Бастрыкин также напомнил о наличии опыта Нюрнбергского, Хабаровского, Токийского, Ленинградского и Киевского трибуналов.