Сенатор Клишас отметил пошатнувшийся суверенитет Норвегии над Шпицбергеном после последних выпадов Осло

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29 июня 2022, 12:15

Спасатели МЧС РФ на Шпицбергене, mchs. ru/ Global Look Press

В Совете Федерации прокомментировали инцидент с отказом Осло пропускать грузы в российские посёлки Шпицбергена. Глава комитета Верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас так расценил решение властей Норвегии заявку России на пропуск.

Политик подчеркнул, что запрет установили на единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, что ставит российские поселения на грань выживания.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв ранее раскритиковал норвежские власти и назвал отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений аморальным и нарушающим права человека. Причём европейская страна не заботится о том, что своими действиями также нарушает положения Парижского договора 1920 года.

«Согласен с Косачёвым, но переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом», − приводит RT сообщение Клишаса из его Telegram-канала.

Напомним, власти Норвегии отказались пропускать грузы для российских поселений на архипелаге Шпицберген. Заявка была отклонена 15 июня. Норвежский телеканал E24 со ссылкой на МИД Норвегии информирует, что на единственном КПП на российско-норвежской границе "Стурскуг" скопилось около 20 тонн товаров, предназначенных для населённых пунктов.