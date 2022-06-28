Телеканал E24: Норвегия отказалась пропускать грузы для российских населённых пунктов на Шпицбергене

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июня 2022, 18:11 Источник: ПРАЙМ

Шпицберген, фото из открытых источников

Норвежские власти отказались пропускать грузы для российских поселений на архипелаге Шпицберген. Заявка была отклонена 15 июня. Норвежский телеканал E24 со ссылкой на МИД Норвегии информирует, что на единственном КПП на российско-норвежской границе "Стурскуг" скопилось около 20 тонн товаров, предназначенных для населённых пунктов.

В апреле 2022 года глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска "Стурскуг". Норвежские власти также ввели ограничения для захода судов в порты страны, кроме рыболовных.

Посольство РФ в столице Норвегии городе Осло 25 мая направило в МИД страны письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген. В норвежском внешнеполитическом ведомстве ответили, что "заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года".

Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами.