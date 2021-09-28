Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами

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28 сентября 2021, 15:05 Источник: picturehistory.livejournal.com

Байконур - город на юге Казахстана с одноименным космодромом, откуда Россия до 2016 года делала все свои космические запуски. Россия арендовала его вместе с космодромом и близлежащими землями у Казахстана до 2050 года, что фактически сделало Байконур российской территорией:

Она наделена статусом, соответствующим городу федерального значения России. Тут в обращении российские рубли, действуют российские законы, все вывески тоже на русском, а на центральной площади до сих пор стоит каменный Владимир Ленин.

Сюда съезжались специалисты со всего СССР, а с развалом страны город и вся его космическая инфраструктура оказались на территории суверенного Казахстана. Решили вопрос в 1994 году, заключив договор об аренде, так что Россия ежегодно платит Казахстану около 200 миллионов долларов.

Скала в Швейцарии с каменным крестом

Эти всего 495 квадратных метров в Швейцарских Альпах принадлежит России с конца XIX века. В 1799 году русский полководец Суворов вместе с коалиционным войском австрийцев отправился в Швейцарский поход. Русская армия на перевале Сен-Готард потеряла две тысячи воинов. Несколько веков спустя швейцарская община Урзерна безвозмездно уступила России для сооружения памятника павшим земельный участок в альпийских скалах, небольшую площадку возле него и ведущую к нему дорогу.

Поселок Баренцбург в Норвегии

Российский шахтерский поселок Баренцбург существует на территории Норвегии на условиях Шпицбергенского трактата 1920 года - согласно ему любое государство-участник договора (а их более 50) имеет право вести на архипелаге Шпицберген хозяйственную деятельность. Однако сейчас этим правом пользуется лишь Россия.

СССР на архипелаге владели тремя такими поселками, но два забросили после прекращения угледобычи, и остался лишь один - на государственных дотациях. Здесь живет около 400 человек, гражданам России в Баренцбург не нужна виза, а работать сюда приезжают, как правило, вахтовики. В поселке есть своя школа, рестораны, музей, больница, детский сад, отели, хостелы, питомник ездовых собак и центр ремесел.

Российский центр в Париже

В 2010 году Россия в ходе тендера обошла Канаду и Саудовскую Аравию и выкупила участок земли на левом берегу Сены, недалеко от Эйфелевой башни, заплатив за него 75 миллионов евро (по тогдашнему курсу 100 миллионов долларов) .

На 4245 квадратных метрах на набережной Бранли по проекту французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотт построили православный храм Святой Троицы, выставочный центр, школу и епархиальное управления с концертным залом и жильем для священников. Юридически все это является частью посольства РФ во Франции, так что территория обладает дипломатическим иммунитетом.

Берег Иордана и библейская смоковница, Палестина

В 2008 году Россия вернула себе три участка в Иерихоне на западном берегу реки Иордана. Их еще в конце XIX века приобрели русские священнослужители на пожертвования паломников, но затем земля несколько раз переоформлялась с одного председателя Императорского православного палестинского общества на другого. В итоге, после смерти одного из председателей переоформить эти земли в собственность России или гуманитарного общества стало затруднительно, и разрешился этот вопрос только спустя более чем век.

На площади 12 тысяч кв. м находится, в том числе, и христианская святыня - библейское дерево “Смоковница Закхея”. Согласно Евангелию от Луки, под этим деревом произошла встреча Иисуса Христа и мытаря Закхея.

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