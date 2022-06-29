Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что киевский режим намеренно хранит западное оружие в центрах городов

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29 июня 2022, 07:51 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти намеренно хранят переданные Западом вооружения в центрах городов, используя в качестве живого щита мирное население.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что для России законными военными целями были и остаются поставки оружия и наемники из других стран. По его словам, объекты, где находятся вооружение и приехавшие для участия в боевых действиях люди, тоже становятся законными целями.

Полянский уточнил, что это касается и ангаров на территории Кременчугского завода дорожных машин. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН, киевские власти целенаправленно хранят оружие в самом центре городов недалеко от жилых районов, тем самым подвергая опасности граждан.