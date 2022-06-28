Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает своих целей

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28 июня 2022, 13:02 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 28 июня, заявил, что специальная военная операция РФ на Украине в настоящий момент идет по плану и достигает поставленных целей.

Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями СМИ подчеркнул, что ориентироваться следует на заявления президента России Владимира Путина, который ранее сообщил, что спецоперация на Украине идет в соответствии с составленным ранее планом.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что примерных сроков завершения специальной операции нет.