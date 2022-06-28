Госдепартамент США объявил о санкциях против ФСБ России

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28 июня 2022, 22:48 Источник: РИА Новости

флаг США, фото из открытых источников

Государственный департамент США ввел санкции против Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Госдеп во вторник, 28 июня, опубликовал соответствующее сообщение.

В документе поясняется, что Госдеп "поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом" российского правительства.

Как отметило министерство внутренних дел США, "с начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан".

В госдепе еще обвинили ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания и якобы совершает иные действия, направленные против них, - передает РИА Новости.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон будет оказывать военную помощь Украине "столько, сколько потребуется".