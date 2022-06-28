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28 июня 2022, 14:39

Президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON / globallookpress.com

Французское оружие предназначено для помощи в защите украинских территорий, но не для атак на другие государства. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Французское оружие предназначено для помощи в защите территорий Украины, но не для атак на другие страны — Макрон», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню указал, что Париж намерен передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров. Лекорню отметил, что украинская сторона также запросила ракеты Exocet.