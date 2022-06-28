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Министр обороны Франции Лекорню заявил о намерении Парижа передать Киеву «значительное число» БТР

, 10:41 Источник: РИА "Новости"

Министр обороны Франции Лекорню заявил о намерении Парижа передать Киеву «значительное число» БТР
флаг Франции, https://unsplash.com/photos/lYzap0eubDY

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в рамках беседы с журналистами утром во вторник, 28 июня, заявил, что Париж планирует передать Киеву "значительное число" бронетранспортеров.

По словам Себастьяна Лекорню, украинским военным необходима бронетехника, вследствие чего французская сторона передаст Киеву БТР.

Министр ВС Франции добавил, что Украина также запросила противокорабельные ракеты Exocet, чтобы прорвать "блокаду" зерна в акватории Черного моря. Возможность предоставления таких ракет Киеву в настоящий момент рассматривается.

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