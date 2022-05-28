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28 мая 2022, 12:44

Бронетранспортер, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Бен Грант, сын члена парламента Великобритании Хелен Грант, руководил атакой группы западных наемников на российский бронетранспортер на Украине. Соответствующая информация, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания i.

«Сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил атакой группы западных наёмников на российский БТР на Украине. Об этом пишет британская газета i, публикуя скриншоты с видеозаписи, на которой, как сообщается, один из боевиков выходит из леса и нацеливает противотанковую ракету Matador в стоящую бронемашину», — указывает отечественный TG-канал.

Согласно имеющимся сведениям, отслуживший пять лет в морской пехоте Бен Грант присоединился к киевским военным в марте.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали с помощью высокоточных ракет пункт управления 30-й бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления бригады территориальной обороны в городе Соледаре.