ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами пункт управления 30-й бригады ВСУ и пункт управления бригады теробороны в Соледаре

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28 мая 2022, 12:26

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали с помощью высокоточных ракет пункт управления 30-й бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления бригады территориальной обороны в городе Соледаре. Соответствующие сведения предоставило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар», — указывается в утренней сводке, размещенной в Telegram-канале МО.

Как сообщалось ранее в субботу, в ведомстве проинформировали о полном освобождении от украинских националистов расположенного в Донбассе города Красный Лиман.