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Минобороны России: войска ДНР и РФ полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман в Донбассе

, 12:05

Минобороны России: войска ДНР и РФ полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман в Донбассе
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ДНР и России полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман, расположенный на территории Донбасса. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских Вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — говорится в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, испанское издание El País написало, что Европейский союз изучает возможность военно-морской миссии для сопровождения грузовых судов с сельхозпродукцией с Украины.

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