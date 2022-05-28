Минобороны России: войска ДНР и РФ полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман в Донбассе

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28 мая 2022, 12:05

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ДНР и России полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман, расположенный на территории Донбасса. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских Вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — говорится в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, испанское издание El País написало, что Европейский союз изучает возможность военно-морской миссии для сопровождения грузовых судов с сельхозпродукцией с Украины.