El País: Евросоюз изучает возможность военно-морской миссии для сопровождения грузовых судов с сельхозпродукцией с Украины

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28 мая 2022, 11:48

Корабль, Zha Chunming / globallookpress.com

Европейский союз изучает возможность военно-морской миссии для сопровождения грузовых судов с украинской сельскохозяйственной продукцией. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания El País.

«ЕС изучает возможность военно-морской миссии для сопровождения грузовых судов с сельхозпродукцией с Украины, пишет испанское издание Pais со ссылкой на источники. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в понедельник», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Европола Катрин де Болль указала на обеспокоенность службы тем, что вооружения, поставляемые Киеву странами ЕС, в будущем могут попасть не в те руки.