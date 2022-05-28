Директор Европола: агентство обеспокоено, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в будущем могут попасть не в те руки

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28 мая 2022, 11:25

Директор Европола Катрин де Болль, Carsten Rehder / globallookpress.com

Европейское полицейское агентство обеспокоено, что вооружения, поставляемые Киеву странами ЕС, в будущем могут попасть не в те руки. На это, как передает ТАСС, указала глава Европола Катрин де Болль.

«Европейское полицейское агентство обеспокоено, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в перспективе могут попасть не в те руки, заявила директор Европола Катрин де Болль», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий вице-канцлер Роберт Хабек отверг обвинения киевской стороны в том, что Берлин прилагает недостаточно усилий для поддержки Украины, в том числе в поставках оружия.