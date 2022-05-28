Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг обвинения украинской стороны в том, что Германия прилагает недостаточно усилий для поддержки Киева

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2022, 10:37

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Заместитель главы немецкого правительства Роберт Хабек отверг обвинения украинской стороны в том, что Берлин прилагает недостаточно усилий для поддержки Киева. Об этом информирует ТАСС.

«Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек отверг обвинения украинской стороны в том, что Германия якобы прилагает недостаточно усилий для поддержки Киева, в том числе в поставках оружия», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил канцлера Олафа Шольца в безынициативности по отношению к украинскому кризису.