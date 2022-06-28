Песков: Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Белоруссии ракет с ядерным оружием

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28 июня 2022, 09:38

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не говорил о передаче соседней стране ракет с ядерным оружием. Соответствующие пояснения, как передает РИА Новости, дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, сообщил РИА Новости Песков», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

В прошлую субботу глава РФ проинформировал, что Москва в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».