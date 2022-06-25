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Путин: Россия в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»

, 18:58

Путин: Россия в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Москва в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом, как передает РИА Новости, заявил российский президент Владимир Путин.

«Путин сообщил, что РФ в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Давать зеркальный ответ на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии пока нет необходимости, отметил Путин.

Ранее в субботу сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, согласно которому запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».

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