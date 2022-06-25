Александр Лукашенко: запрет на транзит в российский Калининград «сродни объявлению войны»

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25 июня 2022, 18:42

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запрет на транзит в российский Калининград «сродни объявлению войны». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что запрет на транзит в Калининград "сродни объявлению войны"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также политический деятель отметил, что Западу не следует перекладывать на Минск и Москву ответственность за проблемы с поставками зерна и удобрений.

Ранее на текущей неделе литовский президент Гитанас Науседа указал, что республика готова к отключению ее от региональной электросети Россией в ответ на блокировку транзита в Калининград.