Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Александр Лукашенко: запрет на транзит в российский Калининград «сродни объявлению войны»

, 18:42

Александр Лукашенко: запрет на транзит в российский Калининград «сродни объявлению войны»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запрет на транзит в российский Калининград «сродни объявлению войны». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что запрет на транзит в Калининград "сродни объявлению войны"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также политический деятель отметил, что Западу не следует перекладывать на Минск и Москву ответственность за проблемы с поставками зерна и удобрений.

Ранее на текущей неделе литовский президент Гитанас Науседа указал, что республика готова к отключению ее от региональной электросети Россией в ответ на блокировку транзита в Калининград.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика