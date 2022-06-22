Науседа: Литва готова к тому, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на блокировку транзита в Калининград

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22 июня 2022, 15:50

Президент Литвы Гитанас Науседа, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Литва готова к тому, что Российская Федерация отключит ее от региональной электросети в ответ на блокировку транзита в Калининград. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал сетевого издания «Украина.ру», сделал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

«Литва готова к тому, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на блокирование железнодорожных перевозок некоторых российских товаров в Калининградскую область, но никакой военной конфронтации не ожидается, заявил Reuters президент Литвы», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в среду сообщалось, что эстонский министр обороны Калле Лаанет выступил с утверждением, согласно которому в ходе недавних учений РФ сымитировала ракетные удары по странам Балтии.