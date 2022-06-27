Шольц назвал невозможным возврат к прежним отношениям с Россией

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27 июня 2022, 19:50 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Frank Hoermann/dpa/globallook.com

События в Украине стали переломом в международных отношениях, возврата к прежнему взаимодействию с Россией быть не может. Об этом заявил во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита «Большой семерки» канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», - заявил Шольц.

По мнению германского лидера, РФ, начав спецоперацию, нарушила нормы международного права. Украинский кризис стал началом «перелома в международных отношениях», считает Шольц.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не сможет вернуться к прежним отношениям с Владимиром Путиным.