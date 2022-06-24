Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз уже не вернется к «нормальным отношениям с Путиным»

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24 июня 2022, 17:37 Источник: ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Евросоюз не сможет вернуться к прежним отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Об это в интервью украинскому телевидению в пятницу заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

«Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», - сказала она.

По мнению председателя Еврокомиссии, шесть пакетов санкций, которые уже приняты Евросоюзом, «наносят серьезный удар по российской экономике».

Евросоюз 3 июня принял шестой пакет санкций, включающий отложенное эмбарго на российскую нефть. В то же время седьмой пакет санкций, по признанию высокопоставленного чиновника в ЕС, пока официально не готовится.