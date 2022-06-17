Источник заявил, что Евросоюз пока официально не готовит седьмой пакет антироссийских санкций

Высокопоставленный европейский источник сообщил представителям СМИ утром в пятницу, 17 июня, что Евросоюз пока официально не готовит седьмой по счету пакет санкций против Российской Федерации.
По словам инсайдера, дискуссии о новых рестрикциях в отношении России всегда ведутся в различных группах в ЕС, а также среди стран-членов содружества, однако в настоящий момент официальная подготовка нового пакета санкций не осуществляется.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что рестрикции в отношении Москвы стали для Соединенных Штатов наилучшим выбором, так как не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно.