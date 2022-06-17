Источник заявил, что Евросоюз пока официально не готовит седьмой пакет антироссийских санкций

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 июня 2022, 12:06 Источник: РИА "Новости"

флаги ЕС, https://unsplash.com/photos/0NRkVddA2fw

Высокопоставленный европейский источник сообщил представителям СМИ утром в пятницу, 17 июня, что Евросоюз пока официально не готовит седьмой по счету пакет санкций против Российской Федерации.

По словам инсайдера, дискуссии о новых рестрикциях в отношении России всегда ведутся в различных группах в ЕС, а также среди стран-членов содружества, однако в настоящий момент официальная подготовка нового пакета санкций не осуществляется.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рестрикции в отношении Москвы стали для Соединенных Штатов наилучшим выбором, так как не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно.