Байден: санкции против России стали для США наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно

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17 июня 2022, 07:20

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Рестрикции в отношении Москвы стали для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал американский президент Джо Байден.

«Экономические санкции против России были для США наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, заявил Джо Байден в интервью Associated Press», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава правительства ФРГ Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с киевской стороной.