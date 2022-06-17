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Байден: санкции против России стали для США наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно

, 07:20

Байден: санкции против России стали для США наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно
Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Рестрикции в отношении Москвы стали для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал американский президент Джо Байден.

«Экономические санкции против России были для США наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, заявил Джо Байден в интервью Associated Press», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава правительства ФРГ Олаф Шольц отметил, что Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с киевской стороной.

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