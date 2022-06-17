Шольц: ЕС не отменит санкции против России до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Украиной

Европейский союз не отменит санкции, введенные им против России, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Украиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава немецкого правительства Олаф Шольц.
«Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом, заявил в эфире телеканала ARD Олаф Шольц», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее на текущей неделе руководитель делегации РФ Владимир Мединский отметил, что проект договора с украинской стороной был согласован в апреле на 75%.