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Шольц: ЕС не отменит санкции против России до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Украиной

, 07:06

Шольц: ЕС не отменит санкции против России до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Европейский союз не отменит санкции, введенные им против России, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Украиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

«Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом, заявил в эфире телеканала ARD Олаф Шольц», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе руководитель делегации РФ Владимир Мединский отметил, что проект договора с украинской стороной был согласован в апреле на 75%.

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