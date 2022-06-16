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16 июня 2022, 13:24

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Проект договора между Москвой и Киевом был согласован в апреле на 75%. Об этом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», рассказал руководитель делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

«Проект договора России и Украины был согласован в апреле на 75%, заявил Владимир Мединский. По его словам, у Москвы складывается впечатление, что власти Киева не заинтересованы в мире», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что новый пакет американской военной помощи киевской стороне представляет угрозу и для Украины, и для Европы.