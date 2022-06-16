Спикер МИД России Захарова: новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2022, 13:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевской стороне представляет угрозу и для Украины, и для Европы. На это, как информирует РИА Новости, указала Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила Захарова РИА Новости на ПМЭФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям в Донбассе.