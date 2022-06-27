Столтенберг выразил уверенность, что Москва и Путин знают о готовности НАТО защищать свои территории, в том числе Литву

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27 июня 2022, 15:40 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong/globallook.com

Военное присутствие России в Калининградской области вызывает обеспокоенность НАТО. В альянсе надеются, что Кремль знает о его готовности защищать свои территории, в том числе Литву. Об этом в понедельник в преддверии открытия саммита НАТО в Мадриде заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Солтенберг.

«Я уверен, что Москва и президент Путин понимают наши коллективные гарантии, нашу готовность защищать каждый миллиметр территории альянса. Это наш главный сигнал, и, посылая его, мы предотвращаем конфликт», - заявил Столтенберг.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским президентом в Санкт-Петербурге заявил, что запрет Литвой транзита в Калининград «сродни объявлению войны».