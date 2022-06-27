Песков: США не уведомляли Россию о планах поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

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27 июня 2022, 13:13

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты не уведомляли Российскую Федерацию о своих планах поставить киевской стороне системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вашингтон не уведомлял Москву о намерении поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее американская телевизионная компания CNN сообщила о том, что власти США объявят на наступившей неделе о приобретении систем класса «земля-воздух» для передачи Украине.