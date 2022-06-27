CNN: США поставят на Украину системы противоракетной обороны ПРО большой дальности

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27 июня 2022, 07:21 Источник: ТАСС

Russian Defence Ministry, globallookpress.com

США намерены поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.

Телекомпания CNN в воскресенье передала информацию со ссылкой на источники о том, что на неделе с 27 июня американские власти объявят о том, что в Америке уже приобретены продвинутые системы класса "земля - воздух" для передачи Киеву.

"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля-воздух" для Украины", - сказал информированный источник CNN.

Также ожидается публикация информации о поставках США Украине контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

В телекомпании отметили, что киевские власти давно просят Запад о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 километров, но для освоения этого комплекса потребуется дополнительное обучение украинских военных.